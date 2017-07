Skurrile Notrufe

Bonn. Ein Mann verliert bei Monopoly und ruft die Polizei. Wie mit diesem Fall am vergangenen Wochenende hat die Polizei immer wieder mit kuriosen Einsätzen zu tun. Wir haben ungewöhnliche Fälle zusammengestellt.

Von Alexander Hertel, 24.07.2017

Unfälle, Einbrüche, Körperverletzungen: Jeden Tag wird zu Polizei zu unterschiedlichsten Einsätzen gerufen. Doch im polizeilichen Alltag laufen auch immer wieder skurrile und kuriose Notrufe bei den Beamten ein. Eine lose Sammlung an ungewöhnlichen Fällen:

Am vergangenen Wochenende rief ein 24-Jähriger mehrmals bei der Polizei an. Da er bei Monopoly verlor, wählte er die 110, konnte aber selbst von der Polizei nicht beruhigt werden. Mit wütenden und lautstarken Beschimpfungen reagierte er auf die Beamten. Nun muss er mit einer Anzeige rechnen: Mann verliert bei Monopoly und wählt den Notruf

Personen bleiben stecken

Die Polizei wird oft auch dann gerufen, wenn sich Personen in misslichen Lagen befinden. So kam es, dass am vergangenen Wochenende ein Mann aus einem Wäscheschacht anrief. Nachdem er in einem Wohngebäude in Washington beim Abfall entsorgen dachte, sein Handy in dem Müllschlucker verloren zu haben, beugte er sich über den Schacht und fiel schließlich rein: Mann fällt bei Suche nach Handy in Müllschacht

In Aachen hat die Polizei im Juni einen Mann aus einem Altkleider-Container befreit. Bis zur Hüfte steckte der mehrfach vorgestrafte Dieb in dem Container fest, die Beine baumelten in der Luft. Eine Zeugin rief schließlich die Polizei: Dieb bleibt in Altkleider-Container stecken

Auch in München hatte sich in vergangener Zeit ein Altkleider-Container als tückische Falle entpuppt: Beim Versuch, Kleider zu stehlen, verlor er den Halt, rutschte in die Öffnung und blieb stecken: Mann fällt in Altkeider-Container

Geschichten nehmen kuriosen Verlauf

Manchmal nehmen Anrufer den Spruch "Die Polizei. Dein Freund und Helfer" aber auch wortwörtlich. Eine 89-Jährige hat in Dortmund die Beamten über die 110 gerufen, als ihr beim Rasenmähen die Stromsicherung herausflog. Nachdem sie das Problem lösen konnten, mähten die beiden Polizisten die letzten Meter des Rasens noch selbst: 89-Jährige ruft Polizei zum Rasenmähen

In anderen Fällen müssen die Einsatzkräfte aber auch ungebetene Gäste entfernen: Ein betrunkener Mann hat nach einer Kirmes im vergangenen August in Erpel für einen Polizeieinsatz gesorgt, nachdem er sich zu einem älteren Ehepaar ins Bett gelegt hatte: Betrunkener legt sich zu schlafendem Ehepaar ins Bett

Manchmal stellen sich Fälle aber auch erst im Nachhinein als kuriose Geschichten heraus: Im Februar dieses Jahres rief ein Mann in Köln die Polizei, nachdem er einen vermeintlichen Einbrecher im Keller entdeckte und ihn in den Räumlichkeiten einschloss. Als die Beamten schließlich in den Keller gingen, waren die verdächtigen Füße verschwunden. Wo ist der Einbrecher nur hin? Ein Wandspiegel war schließlich des Rätsels Lösung: "Einbrecher" löst sich in Luft auf

Tierische Einsätze

Auch Tiere sind häufig Ursache für ein Anruf bei der Polizei. Im bayerischen Kitzingen hat ein aufgebrachtes Huhn vor einem Friseurladen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie eine Türsteherin habe sich das Tier Polizeiangaben zufolge vor der Tür des Salons in Stellung gebracht. Kein Kunde habe sich mehr heraus oder herein getraut: Kurioser Polizeieinsatz in Kitzingen

In Aachen ist die Polizei nach einem Streit eines Mannes mit einem Papagei ausgerückt. Nachbarn hatten aus der Wohnung Schreie, Gepolter und üble Beschimpfungen gehört: Polizeieinsatz nach Streit mit Papagei

Auf der Autobahn 40 in Bochum hatten Autofahrer eine Entenfamilie gemeldet. Die Polizei nahm die Tiere schließlich in einer Polizeimütze auf: Polizistenmütze wird zur Rettungsinsel für Entenküken