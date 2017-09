Vom Sturm entwurzelter Baum erschlägt Mann

13.09.2017 Brilon. Ein vom Sturm umgeworfener Baum hat im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen einen Mann erschlagen. Der 53-Jährige führte am frühen Mittwochnachmittag bei Brilon Vermessungsarbeiten an einem Wald aus, als das Unglück geschah. Der starke Wind entwurzelte in seiner unmittelbaren Nähe eine etwa 20 Meter hohe Fichte, die auf ihn fiel, wie die Polizei mitteilte. Der Bauleiter fand den Mann und alarmierte den Rettungsdienst. Die Bergung gestaltete wegen des starken Windes sehr schwierig. Ein weiterer Baum fiel um.

Auch an anderen Stellen im Hochsauerlandkreis stürzten Bäume um. Einige Straßen waren zeitweise gesperrt. (dpa)