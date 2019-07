Kanada. Einen beeindruckenen Sprung zeigt ein Bär in einem Video, das auf Twitter die Runde macht. Das Tier springt vom Terrassengeländer eines Hauses an einen Baum, klammert sich dort fest und klettert zum Boden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.07.2019

Mit einem athletischen Sprung vom Terrassengeländer sorgt aktuell ein Bär auf Twitter für Aufsehen. Routiniert klettert der Bär im Video das Geländer einer Terrasse in British Columbia, Kanada, hinauf und verharrt kurz, als er oben ankommt. Dann setzt der Bär zum Sprung an, und klammert sich an einem nächstgelegenen Baum fest. Nach einer kleinen Pause macht er sich dann auf den Weg zum Boden und klettert gemächlich den Baum hinunter. Den Namen "Spider-Bear" hat er sich bei Twitter damit schon gesichert.

SPIDER-BEAR: A bear makes an impressively athletic leap from the deck of a British Columbia home to a tree before shimmying its way down. https://t.co/cDjexrdxtf pic.twitter.com/3RiVBWZhHC