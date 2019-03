Das Kreuzfahrtschiff mit 1300 Passagieren an Bord ist vor der norwegischen Küste in Seenot geraten und hat ein Notsignal gesendet.

24.03.2019 Oslo. Eine dramatische Reise findet ein glimpfliches Ende: Das Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" hat sicher einen norwegischen Hafen erreicht. Einen Tag zuvor hatte es noch während eines heftigen Sturms mit Antriebsproblemen vor der Westküste Norwegens gelegen.

Mehr als 24 Stunden nach dem Absetzen des Notrufes ist ein in Seenot geratenes Kreuzfahrtschiff mit hunderten Menschen an Bord sicher in einem norwegischen Hafen eingetroffen.

Vor der Kulisse schneebehangener Berge legte die "Viking Sky" am Sonntagnachmittag an einem Pier in der Kleinstadt Molde an, wie im norwegischen Fernsehen zu sehen war. Die rund 900 verbliebenen Menschen, die über Nacht auf dem Schiff ausgeharrt hatten, blieben zunächst an Bord des Schiffes, manche von ihnen winkten von Deck oder vom Balkon ihrer Kabinen.

Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" gerät in Seenot Foto: dpa

Foto: dpa

Foto: afp Rettungskräfte warten in einer Sporthalle auf die geretteten Passagiere.

Foto: dpa Der Frachter Hagland Captian geriet mit Maschinenschaden ebenfalls iin Seenot. Das Schiff wollte dem nahe gelegenen Kreuzfahrtschiff Viking Sky zur Hilfe kommen.

Foto: Frank Einar Vatne/NTB scanpix Das Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" driftet in Richtung Land.

Foto: Frank Einar Vatne/NTB scanpix/dpa Das Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" driftet in Richtung Land.



Die "Viking Sky" war am Samstagnachmittag wegen Problemen mit dem Antrieb während eines Sturms in einem gefährlichen Abschnitt der zentralen Westküste Norwegens in Seenot geraten. Insgesamt waren nach Reedereiangaben 915 Passagiere und 458 Besatzungsmitglieder an Bord des 227 Meter langen Schiffes. Fast 500 Passagiere wurden bei einer dramatischen Evakuierungsaktion per Hubschrauber an Land gebracht.

Zwischenzeitlich drohte das Schiff in dem berüchtigten Küstengebiet Hustadvika auf Grund zu laufen. Dort ist es in der Vergangenheit schon häufiger zu Schiffsunfällen gekommen. Die Lage sei am Samstagabend kritisch gewesen, erklärte der südnorwegische Rettungsdienst.

Die Passagiere des Schiffes waren auf einer zwölftägigen Kreuzfahrt entlang der norwegischen Westküste unterwegs. Unter ihnen waren überwiegend Briten und Amerikaner, aber auch zwei ältere Frauen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die nächste Reise des Schiffs entlang Skandinaviens Küste und durch den Nord-Ostsee-Kanal wurde abgesagt, wie die Reederei mitteilte. (dpa)