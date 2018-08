Tödliches Unglück

Bedburg. In einem Bedburger Freibad ist am Montagnachmittag ein vierjähriges Kind ums Leben gekommen. Besucher hatten den leblosen Jungen in einem Nichtschwimmerbecken entdeckt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.08.2018

Ein vierjähriger Junge ist am Montagnachmittag im Bedburger Freibad ertrunken. Wie die Polizei mitteilt, hatten Besucher das Kind aus Grevenbroich gegen 16 Uhr leblos im Wasser eines Nichtschwimmerbeckens gefunden. Ein Zeuge leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein, Rettungskräfte setzten die Maßnahmen fort und brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Dort verstarb das Kind.

Die Feuerwehr setzte Notfallseelsorger ein, um die Zeugen zu betreuen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem tödlichen Unglück aufgenommen.