Vier Verletzte bei Kollision im Gegenverkehr

06.04.2018 Hagen. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am frühen Donnerstagabend in der Hagener Innenstadt insgesamt vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein mit zwei Personen besetzter Wagen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Fahrer und Beifahrer des Wagens wurden schwer verletzt. Die Insassen des zweiten Autos kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Unfallstraße wurde aufgrund der Bergungsarbeiten für gut eine Stunde komplett gesperrt.