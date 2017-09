Vier Verletzte bei Autounfall vor Bergneustadt: Zwei schwer

17.09.2017 Bergneustadt. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos sind im Oberbergischen Kreis am Samstagabend zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger habe den Unfall verursacht, als er aus ungeklärter Ursache vor Bergneustadt in einer Kurve mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten sei, teilte die Polizei mit. Das Auto prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der 20-Jährige Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Gummersbach gebracht, der 54-Jährige Fahrer des anderen Autos und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt.