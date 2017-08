Vier Verdächtige nach Angriff auf Pärchen identifiziert

14.08.2017 Herford. Fünf Monate nach einem Angriff auf ein Paar in Herford hat die Bundespolizei vier Tatverdächtige identifiziert. Nach der brutalen Attacke in einem Fußgängertunnel, bei der ein 19-Jähriger geschlagen und getreten worden war, hatte die Bundespolizei vergangene Woche die Bevölkerung um Hinweise gebeten und Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Daraufhin habe sich einer der Männer gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit. Drei weitere Tatverdächtige seien den Ermittlern jetzt namentlich bekannt. "Sie haben alle einen festen Wohnsitz, die Ermittlungen laufen", sagte ein Sprecher in Münster. Weiter Details nannte er zunächst nicht.

Ein Verdächtiger soll den 19-Jährigen nach einem Streit mit einem Gürtel geschlagen haben, zudem wurde auf ihn eingetreten. Angreifer und Opfer kannten sich nach Polizeiangaben nicht. Die Schläger ließen auch nicht von dem 19-Jährigen ab, als sich dessen Freundin und Passanten einmischten. Der junge Mann wurde an der Schläfe verletzt. Schließlich flüchteten die Männer mit dem Zug in Richtung Bielefeld. (dpa)