Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß im Kreis Höxter

11.03.2018 Willebadessen. Ein 22-Jähriger ist am Samstag mit seinem Auto bei Willebadessen (Kreis Höxter) auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Vier Menschen wurden nach Informationen der Polizei schwer verletzt. Der Fahrer habe in einem kurvigen Straßenabschnitt die Kontrolle über seinen Wagen verloren, bevor er in das Auto einer 36-Jährigen krachte. Beide Fahrer sowie zwei 18 und 19 Jahre alte Mitfahrerinnen wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.