Veranstaltung in Berlin

30.09.2018 Berlin. Vier Menschen haben sich in Berlin bei dem Absturz einer Drohne leicht verletzt. Das Gerät krachte aus etwas 30 Metern zu Boden. Gegen den Besitzer wird nun ermittelt.

In Berlin ist eine Drohne auf ein sportliches Turnier mit mehreren Hundert Teilnehmern gestürzt. Vier von ihnen wurden leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Fluggerät war demnach am Samstag bei dem Versuch heruntergekommen, Fotos von der Veranstaltung unter freiem Himmel zu machen.

Die Drohne krachte aus etwa 30 Meter herunter. Grund für den Absturz war nach bisherigen Ermittlungen eine zu geringe Akkuleistung, hieß es von der Polizei. Gegen den Verursacher werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr ermittelt. (dpa)