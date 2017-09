Vier Jahre Haft für Mordversuch mit Schlosserhammer

20.09.2017 Krefeld. Für einen Mordversuch mit einem Schlosserhammer ist ein 62-Jähriger in Krefeld zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Afghane habe mit dem Hammer von hinten auf den Kopf seiner am Boden sitzende Frau eingeschlagen, befand das Landgericht am Mittwoch. "Ihm war es in dem Moment egal, ob seine Frau zu Tode kommen würde", sagte die Vorsitzende Richterin. Besonders schlimm sei es, dass er die Tat vor den Augen des Kleinkindes begangen habe, das auf dem Schoß der Frau saß. Der Staatsanwalt hatte viereinhalb Jahre wegen versuchten Mordes, die Verteidigung zweieinhalb Jahre wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt.