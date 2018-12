Durch Methanexplosion

21.12.2018 Prag . Mindestens 13 Menschen sind bei der Methangasexplosion in einem tschechischem Bergwerk ums Leben gekommen. Daneben wurden zehn Personen in der Zeche in Karvina verletzt.

Bei einem Unglück in einem tschechischen Kohlebergwerk sind mindestens 13 Bergleute ums Leben gekommen. Zehn weitere Menschen seien bei der Methangasexplosion in einer Zeche in Karvina im Osten des Landes verletzt worden, sagte ein Sprecher der Betreiberfirma OKD am Freitag. Elf der Toten stammten demnach aus Polen.

Die Schlagwetterexplosion hatte sich den Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag ereignet. Die Industriestadt Karvina liegt rund 300 Kilometer östlich der Hauptstadt Prag an der Grenze zu Polen.

Das Bergwerk ist seit 1968 in Betrieb und wurde vor einigen Jahren modernisiert. Die Ministerpräsident Polens, Mateusz Morawiecki, und Tschechiens, Andrej Babis, wollten noch am Freitag an den Unglücksort reisen. (AFP/dpa)