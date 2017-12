Ein Darsteller im Nikolauskostüm steht am 06.11.2017 in St. Nikolaus (Saarland) neben dem Motiv der aktuellen Sonderbriefmarke für das Nikolauspostamt im Saarland.

04.12.2017 Sankt Nikolaus. Das Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus bearbeitet fleißig die 9000 Briefe, die aus aller Welt eingegangen sind. Ein Wunsch fiel immer häufiger auf: "Endlich wieder Schnee!"

Ein Wunsch erreicht den Nikolaus im saarländischen St. Nikolaus immer häufiger: „Endlich mal wieder Schnee!“ Das lese man zunehmend in den Briefen der Kinder, die an das Nikolauspostamt in dem Ort schrieben, berichtet Sabine Gerecke, Leiterin der Kinderbriefaktion, der Deutschen Presse-Agentur. „Das liegt daran, dass viele richtig viel Schnee gar nicht mehr kennen.“ Manche Kinder wünschten sich auch: „Ein Buch, ein Handy UND Schnee.“ Zumindest den Wunsch nach Schnee erfüllte der Nikolaus schon am Wochenende.

Bereits 9000 Briefe aus aller Welt seien eingegangen. Alle Post wird persönlich vom 35-köpfigen Helferteam beantwortet. „Der Nikolaus ist diplomatisch“, sagt Gerecke: In den Antworten schreibe er, dass er die Wünsche an das Christkind weiterleite und hoffe, dass sie alle in Erfüllung gingen. Das Postamt öffnet am (morgigen) Dienstag, dem 5. Dezember: Dann werden die Antworten verschickt.

„Das ist der schönste Tag“, sagt Gerecke. „Wenn man da abends ins Bett geht, weiß man „Juhu - morgen leuchten die ersten Kinderaugen, wenn sie die Post vom Nikolaus im Briefkasten finden.“ Auch dieses Jahr schreiben Kinder aus aller Welt an den Ort nahe der französischen Grenze. „Wir haben auch schon Briefe aus Brasilien, Australien und den Philippinen bekommen.“ 2016 kamen rund 21 000 Briefe aus gut 40 Ländern.

Nach Angaben der Deutschen Post ist es das älteste Nikolauspostamt in Deutschland: Es existiert schon seit rund 50 Jahren. St. Nikolaus ist laut den Organisatoren der einzige Ort in Deutschland mit diesem Namen. (dpa)