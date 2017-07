Staustufe „Rot“ auf den Urlauberrouten

Inhaltsverzeichnis 1. Viel Stau auf Autobahnen zum Ferienbeginn in NRW 2. Baustellen, Grenzkontrollen und Großveranstaltungen

Bonn. In vielen Teilen Deutschlands haben die Sommerferien bereits begonnen. Vom 17. Juli bis 29. August steht dann auch für Urlauber aus NRW die Hauptreisezeit vor der Tür.

Von Sebastian Meltz, 06.07.2017

Die ersten Wagenkolonnen schieben sich bereits über den Asphalt. Und vom 17. Juli bis 29. August hat auch das bevölkerungsstärkste Bundesland Nordrhein-Westfalen Schulferien. Staus sind also vorprogrammiert. Dazu kommt: Etliche Anreiner sind ebenfalls auf Achse, etwa die Niederlande, Österreich, Frankreich und Liechtenstein.

„Der Weg zu Erholung und Entspannung kann in diesem Sommer nervenaufreibend und beschwerlich werden,“ sagt Simone Wans vom ADAC Regionalclub Nordrhein. Autobahnbaustellen und Großveranstaltungen sorgen bundesweit zusätzlich für Verzögerungen.

Nach einer aktuellen Einschätzung des ADAC bricht der Verkehr auf Deutschlands Autobahnen immer häufiger zusammen. Staugefährdet seien zur Ferienzeit vor allem die „üblichen Verdächtigen“: A 1, A 3, A 5, A 7, A 8 und A 9. „Wir haben an sich pausenlos Feieranfang oder -ende,“ heißt es zur Erklärung vom ADAC. Der Ferienverkehr dürfte dann vor allem rund um die großen Zentren im Bereich Rhein-Ruhr, auf dem Weg zu Nord- und Ostsee sowie Richtung Süden für teilweise lange Staus sorgen.

Die aktuelle Verkehrslage

In Nordrhein-Westfalen ist dementsprechend mit Staus auf der A 1 und A 2 in Fahrtrichtung Norden, auf dem Kölner Ring (A 1, A 3 und A 4), auf der A 3 und der A 40 in Fahrtrichtung Niederlande, sowie gen Süden auf der A 45, der A 61 und der A 565 zu rechnen. Damit die Aufbruchs- und Urlaubsstimmung nicht gleich zum Ferienauftakt im stockenden Verkehr versiegt, können Autofahrer ein paar Tipps beherzigen.

Am besten antizyklisch fahren

Straßen.NRW rät beispielsweise davon ab, die Staugebiete „räumlich“ zu umfahren. Stattdessen wird empfohlen, auf Reisezeiten abseits der prognostizierten Verkehrsspitzen auszuweichen. Während der Ferien sind laut ADAC etwa Dienstag und Mittwoch günstige Reisetage. Denn: Der Reiseverkehr in die Urlaubsgebiete sei gerade an Freitagen von 13 bis 20 Uhr am stärksten, ebenso an Samstagen sowie Sonntagen von 9 bis 15 Uhr. Die Rückreisespuren seien freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags von elf bis 18 Uhr sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr besonders voll.

Auf diesen Strecken ist mit Stau zu rechnen A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg -Puttgarden

A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig

A 3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Kassel - Hannover - Hamburg - Flensburg (in beide Richtungen)

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 Berlin - Nürnberg - München

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring

A 19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse

A 24 Berliner Ring

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 99 Umfahrung München

Fernstraßen zur und von der Ostsee

Auch die Straßen.NRW-Verkehrszentrale in Leverkusen rechnet mit rasch ansteigendem Reiseverkehr ab Freitag, 14. Juli, 14 Uhr. Mit „sehr starkem Verkehr“ und „längeren Störungen“ sei laut ADAC insbesondere an den letzten drei Juli-Wochenenden sowie dem ersten August-Wochenende zu rechnen. Wer sich dennoch bereits für die Anreise an einem Wochenende entschieden hat, sollte entsprechend viel Zeit für die Anreise einplanen und gerade bei längeren Fahrten Pausen einlegen.