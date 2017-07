Viel Bewegung in der Essener Innenstadt

02.07.2017 Essen. Er soll einer der Höhepunkte des Hauptstadtjahres werden: Der "Tag der Bewegung" an diesem Sonntag in der Innenstadt von Essen, der Grünen Hauptstadt Europas 2017.

Mit einem "Tag der Bewegung" in der Essener Innenstadt geht die Grüne Hauptstadt Europas an diesem Sonntag (11.00 Uhr) ins zweite Halbjahr. Wesentliches Thema ist das umweltbewusste Verhalten. Mehr als 120 Organisationen und Gruppen haben Aktionen oder Stände angekündigt. Die Stadt sperrt dafür drei Kilometer Innenstadtring für den Verkehr. Die Veranstalter rechnen mit 30 000 Besuchern. "Wir möchten möglichst viele Menschen dazu bewegen, sich zu bewegen", sagte Umweltdezerntin Simone Raskob im Vorfeld.

Auf dem Programm stehen unter anderem eine Modenschau mit Kleidung aus Plastiktüten, ein Blutdruckmess-Rekordversuch sowie ein Seifenkistenrennen mit 32 Teilnehmern. Besucher können selbst Solarwasserboote bauen, sich an einer Torwand messen oder in einem mobilen Garten gärtnern. Als Höhepunkt ist die Inszenierung eines Lichtkünstlers angekündigt, an der sich unter anderem 1500 Radfahrer beteiligen wollen. (dpa)