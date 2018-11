Paragliden ohne Sicherung

Bonn. Bei einem Tandemflug wollte ein Tourist die Schweizer Alpen genießen. Doch der Flug wird zum Überlebenskampf. In einem Video hat er die dramatischen Minuten festgehalten.

Von Alexander Hertel, 28.11.2018

Ein "Schweizer Missgeschick" ("Swiss Mishap") nennt Chris Gursky das, was ihm bei einem Tandemflug in der Schweiz widerfahren ist. Tatsächlich schwebte er jedoch mehr als zwei Minuten lang in Lebensgefahr, wie Zuschauer in dem von Gurksys veröffentlichen Youtube-Video miterleben können.

Der Mann wagte in den Schweizer Alpen einen Flug mit dem Hängegleiter. Vor dem Abflug wurde allerdings vergessen, den Sicherheitsgurt des Touristen mit dem Glider zu verbinden. Ohne dies rechtzeitig zu bemerken, heben er und der Pilot nach einigen Schritten Anlauf ab. In dem Video ist zu sehen, wie sich Gurksy mit einer Hand am Piloten und mit der anderen am Hängegleiter krallen muss, um nicht in die Tiefe zu stürzen. "Für zwei Minuten und 14 Sekunden musste ich mein Leben festhalten", schreibt er unter das Video, das innerhalb von zwei Tagen bereits mehr als 4,7 Millionen mal angeklickt wurde.

Der Pilot selbst hat immer wieder Probleme, den Gleiter gerade zu halten, und sucht nach einer Möglichkeit, zu landen. Schließlich lässt sich Gursky aus niedriger Höhe auf eine Wiese fallen, während der Pilot einige Meter weiter landet. Gursky erlitt bei der Landung einen Bruch am Handgelenk sowie einen Riss der linken Bizepssehne.

Auch wenn der Pilot einen Fehler gemacht hätte, hätte dieser alles getan, um ihn sicher und so schnell wie möglich wieder zu Boden zu bringen. Dabei hätte er den Glider mit nur einer Hand steuern müssen, da er den Touristen festhalten musste, schildert Gurksy.

Seinen Humor scheint er trotz der Dramatik nicht verloren zu haben. Zu Beginn des Videos warnte er bereits, dass der Inhalt auf einige verstörend wirken könnte. "Auch auf meine Frau", ergänzt er. Zudem wolle er noch einmal einen Versuch unternehmen, schließlich habe er seinen ersten Flug nicht genießen können, schreibt er am Ende.