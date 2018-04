OSNABRÜCK. Eine Aktion des VfL Osnabrück gegen Rassismus stieß bei AfD-Politikerin Beatrix von Storch auf wenig Zustimmung. Die griff den Verein auf Twitter an - der reagierte umgehend.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.04.2018

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück nutzte das Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den FC Hansa Rostock, um mit Nachdruck auf seine Aktion "Gegen Rechts" aufmerksam zu machen. Die Mannschaft lief dafür in einem extra angefertigten Trikot auf. Der VfL habe damit "ein eindeutiges Zeichen gesetzt gegen jegliche Art von Vorurteilen, Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassismus, Extremismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass, Gewalt und Homophobie", heißt es auf der Vereinshomepage.

Bei AfD-Politikerin Beatrix von Storch stieß die Aktion auf wenig Zustimmung. Im sozialen Netzwerk Twitter schrieb sie: "Liebe Honks vom VfL, könnt ihr etwas präzisieren? Wer oder was genau ist 'rechts'? Und: wann steht ihr auf gegen 'Links'? Wenn Hamburg wieder brennt?" Die 46-Jährige spielte damit auf die schweren Ausschreitungen während des G20-Gipfels im vergangenen Jahr in Hamburg an.

Beim VfL Osnabrück ließ man sich ob des Tweets der 46-Jährigen nicht zweimal bitten und antwortete: "Wir scheinen einen Nerv getroffen zu haben. Wir werten Ihre Beleidigung und den Inhalt Ihres Tweets als Kompliment und fühlen uns in unserer Haltung bestätigt." Anders als von Storch, die viele negative Reaktionen auf ihren Tweet bekam, erhielt der VfL größtenteils Lob - nicht nur für die Antwort, sondern auch für die Aktion an sich. Bis zum Dienstagmittag drückten bereits über 4700 Nutzer dem VfL über Twitter ihr "Gefällt mir" aus.