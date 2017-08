Verteilung von Jodtabletten - Letzte Vorbereitungen laufen

05.08.2017 Aachen. In der Aachener Region laufen die letzten Vorbereitungen zur Verteilung von Jodtabletten an die Bevölkerung für den Fall eines Atomunfalls. "Über einen Pharmagroßhandel werden zur Zeit die Apotheken beliefert", sagte eine Sprecherin der Stadt Aachen der Deutschen Presse-Agentur. Die sogenannte Vorverteilung an die Bevölkerung werde dann vom 1. September bis zum 30. November stattfinden.

In den Kreisen Euskirchen, Heinsberg, Düren in Städteregion und Stadt Aachen können Menschen, die 45 Jahre und jünger sind, Schwangere und Stillende vom 1. September an Bezugsscheine über einen Link im Internet beantragen. Damit bekommen sie bei beteiligten Apotheken kostenlos Jodtabletten. Jodtabletten sättigen die Schilddrüsen und verhindern, dass der Körper radioaktives Jod aufnimmt. (dpa)