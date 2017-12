Versuchter Raub: Ehepaar mit Messer bedroht

10.12.2017 Langenfeld. Ein Ehepaar ist in Langenfeld (Kreis Mettmann) vor seiner Haustür mit einem Messer bedroht worden. Ein bislang unbekannter Mann soll versucht haben, die Eheleute auszurauben, als sie in der Nacht zum Sonntag von einem Spaziergang nach Hause gekommen waren. Der mutmaßliche Täter ging laut Polizei unvermittelt mit dem Messer in der Hand auf das junge Paar zu und rief "Kohle raus!". Als die Attackierten um Hilfe riefen, flüchteten er und auch eine weitere Person, die sich in der Nähe aufhielt - ohne Beute. Die Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.