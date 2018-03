Versuchter Mord an Rentner: Hilfspfleger verdächtig

19.03.2018 Essen. Ein in München wegen Mordverdachts inhaftierter Hilfspfleger ist nach Auffassung der Polizei möglicherweise auch für den Tod eines 91 Jahre alten Rentners 2017 aus Mülheim/Ruhr verantwortlich. Der polnische Pfleger komme als "Täter eines versuchten Mordes in Mülheim/Ruhr im vergangenen Jahr in Betracht", teilte die Polizei Essen am Montag mit. Der Polizeipräsident wollte sich zum Stand der Ermittlungen in einer Pressekonferenz am Nachmittag äußern.

Der 36 Jahre alte Pole wird mit zahlreichen ungeklärten Fällen in ganz Deutschland in Verbindung gebracht. Festgenommen wurde der Mann im Februar, nachdem er einen 87-Jährigen in Ottobrunn bei München mit Insulin getötet haben soll. Dazu hat der Verdächtige ein Geständnis abgelegt.

Bei dem Mülheimer Fall geht es nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft Duisburg um einen demenzkranken 91-Jährigen, bei dem der tatverdächtige Pfleger 2017 gearbeitet hatte. Einen Tag nach Dienstbeginn des Tatverdächtigen kam der 91-Jährige am 25. Mai mit einer starken Unterzuckerung ins Krankenhaus. Am 11. Juli starb er. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte das Verfahren im Dezember eingestellt, weil der Aufenthaltsort des Pflegers unbekannt war. (dpa)