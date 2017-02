Verstärkte Kontrollen an Karneval auf Alkohol am Steuer.

21.02.2017 Düsseldorf. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen wird Autofahrer in der Karnevalszeit verstärkt auf Alkohol und Drogen kontrollieren. Darauf wies das Innenministerium am Dienstag hin. "Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer Drogen fährt, handelt gefährlich und unverantwortlich", sagte Innenminister Ralf Jäger (SPD) laut Mitteilung. Karnevalisten, die Alkohol getrunken hätten, sollten lieber öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi nutzen.

Im Jahr 2016 spielte an Karneval bei 110 Unfällen Alkohol eine Rolle, 22 Menschen wurden dabei schwer, 31 leicht verletzt. Ein Jahr zuvor war sogar eine Frau ums Leben gekommen. Im vergangenen Jahr kontrollierte die Polizei insgesamt 58 638 Autofahrer, fast 20 000 Mehr als 2015. In 382 Fällen wurde Trunkenheit am Steuer festgestellt, 282 Mal standen Fahrer unter Drogeneinfluss. (dpa)