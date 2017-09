162 Fluggäste sitzen seit Samstag in Palma fest

10.09.2017 Palma/Köln. Seit Samstagabend sitzen 162 Passagiere eines Condor-Flugs auf Mallorca fest. Grund sind technische Probleme an der Maschine, die nach Köln/Bonn fliegen soll. Weitergehen soll es nun erst am frühen Dienstagmorgen – rund 50 Stunden später.

162 Condor-Fluggäste müssen seit Samstagabend in Mallorcas Hauptstadt Palma auf ihren Rückflug nach Köln/Bonn warten. Der Flug mit der Flugnummer DE 1539 ist wegen technischer Probleme verspätet, sagte der Condor-Pressesprecher Johannes Winter auf Anfrage.

Winter teilte am Montagmorgen mit, dass der Flug nach Köln/Bonn nun auf den frühen Dienstagmorgen verlegt worden sei. Die Condor-Maschine soll demnach um 1.45 Uhr in Palma de Mallorca starten – über 50 Stunden später.

Der Condor-Sprecher erklärte, dass zunächst auf Ersatzteile gewartet wurden, um die technischen Probleme zu beheben. Da sich jedoch herausstellte, dass diese so schnell nicht zu reparieren waren, musste eine Ersatzmaschine angefordert werden. Diese kann laut Winter aber erst am Montag nach Palma geflogen werden, so dass sich der Abflug auf den frühen Dienstagmorgen verspätet.

Eigentlich hätte der Flug am späten Samstagabend starten sollen. Die Passagiere wurden bis dahin in Hotels untergebracht. Unter den 162 betroffenen Fluggästen waren auch zwei Kleinkinder.

Condor entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und weist darauf hin, dass sich die Fluggäste über die Homepage wegen Entschädigungen an Condor wenden sollen. (dpa/general-anzeiger-bonn.de)