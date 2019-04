Mögliches Verbrechen in Ludwigslust

25.04.2019 LUDWIGSLUST. Auf einem Parkplatz in Ludwigslust wurde am Ostersonntag ein toter Mann gefunden. Der Mann wurde seit Anfang des Jahres vermisst. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

Ein seit Anfang des Jahres vermisster Mann aus der Region um Ludwigslust (Kreis Ludwigslust-Parchim) in Mecklenburg-Vorpommern ist offenbar getötet worden. Der Tote war am Ostersonntag in seinem Auto auf einem Parkplatz in einem Wohngebiet in Ludwigslust gefunden worden. Nach der Obduktion des 59 Jahre alten Mannes sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin am Donnerstag. Es werde wegen Totschlags ermittelt.

Wie lange das Auto mit dem Toten auf dem Parkplatz stand, müsse noch geklärt werden. Zu weiteren Details wollte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen. (afp)