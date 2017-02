Mysteriöser Fall in Dülmen

Dülmen. Der seit Donnerstag vermisste Arzt aus Dülmen ist am Montagabend in Dortmund tot gefunden worden. Laut Polizei gebe es keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

28.02.2017

Mehr als 40.000 Mal wurde der Suchaufruf nach einem Mediziner aus Dülmen bei Facebook geteilt. Jetzt gibt es traurige Gewissheit. Der 55-jährige Arzt wurde am Montagabend in Dortmund tot in seinem Fahrzeug gefunden. Die Polizei sieht keine Hinweise für ein Fremdverschulden.

Der Mediziner war am vergangenen Donnerstag mittags zuletzt gesehen worden, als er Geld bei einer Bank abhob. Nur wenige Minuten später sagte der Arzt die Nachmittagssprechstunde ab, kurz darauf war sein Handy nicht mehr erreichbar. Die Familie sowie das Praxisteam gingen aufgrund der mysteriösen Umstände zwischenzeitlich von einer Entführung aus und starteten auch über die sozialen Netzwerke eine Suche. Unter anderem baten sie die User, Bilder und Beiträge zu teilen. Mehr als 40.000 Mal war der Suchaufruf geteilt worden. (ga)