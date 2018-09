Vorfall in Ludwigshafen

Die durchschnittlich größten Wohnungen des Rhein-Sieg-Kreises stehen in Wachtberg.

26.09.2018 LUDWIGSHAFEN. Ein vom eigenen Chef eingesperrter Mann hat in Ludwigshafen beim Versuch, sich zu befreien, Einbruchalarm ausgelöst. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein Chef hat in Ludwigshafen versehentlich einen Büromitarbeiter nach Dienstschluss eingesperrt. Bei seinem Befreiungsversuch habe der 34-Jährige unabsichtlich den Einbruchalarm ausgelöst, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 68 Jahre alte Chef war am späten Dienstagnachmittag davon ausgegangen, alle Mitarbeiter wären schon zu Hause, und hatte das Gebäude abgeschlossen. (dpa)