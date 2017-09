Verletzter bei Hochhausbrand in Hamm: Mieter festgenommen

19.09.2017 Hamm. Ein Brand in einem Hochhaus mit 60 Bewohnern in Hamm ist in der Nacht zum Dienstag glimpflich ausgegangen. Das Feuer brach im obersten Stock des achtgeschossigen Hauses aus, wie die Polizei mitteilte. Der 44 Jahre alte Mieter der Wohnung erlitt demnach eine Rauchgasvergiftung, konnte sich aber selbst in Sicherheit bringen. Er steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben und wurde festgenommen. Ihm wurde den Angaben zufolge eine Blutprobe abgenommen.

Ein Anwohner hatte gegen 3.40 Uhr die Rettungskräfte alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, stand die obere Wohnung bereits in Flammen. Mehrere Mieter wurden mit Drehleitern von Balkonen gerettet, weil der Hausflur verraucht war. Unmittelbare Gefahr habe aber nicht bestanden, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Die Löscharbeiten in der Brandwohnung wurden erschwert, weil die Zimmer völlig mit Gegenständen zugestellt waren. Die genaue Brandursache stand zunächst noch nicht fest. (dpa)