Verletzte bei Streit in Flüchtlingsunterkunft: Festnahmen

25.01.2018 Bornheim. Vier Menschen haben bei einer Auseinandersetzung in der Küche einer Flüchtlingsunterkunft in Bornheim bei Bonn Schnittverletzungen an den Händen erlitten. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, gerieten zwei Familien am Vorabend in der Gemeinschaftsküche in Streit, bei dem auch Messer als Waffen benutzt wurden.

Weshalb der Konflikt zwischen einer syrischen und einer irakischen Familie ausgebrochen war, blieb zunächst unklar. Einige der leicht verletzten Personen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten nahmen demnach zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren vorläufig fest. Zuvor hatten der Bonner "General-Anzeiger" und die "Bonner Rundschau" berichtet. (dpa)