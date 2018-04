Verletzte bei Schlägerei unter Familien

09.04.2018 Aachen. Mit Holzlatten und Eisenstangen sind zwei Familien und geschäftliche Konkurrenten in Herzogenrath bei Aachen aufeinander losgegangen. Nach Polizeiangaben von Montag wurden sechs Menschen leicht verletzt. Die Polizei rückte bei dem Stadtfest am Sonntag mit acht Streifenwagen an. Die Familien betreiben laut Polizei in derselben Straße Textilgeschäfte. Wegen der konkurrierenden Preispolitik soll es vorher immer wieder Streit gegeben haben, der bei dem Stadtfest eskalierte. Am Ende mussten beide Parteien ihre Verkaufsstände abbauen.