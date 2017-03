Verletzte bei Massenschlägerei in Einkaufszentrum

26.03.2017 Düsseldorf. Bei einer Massenprügelei in einem Düsseldorfer Einkaufszentrum sind fünf Menschen verletzt worden. Zwei Großfamilien seien am Samstagabend in den Schadow-Arkaden in der Innenstadt aneinander geraten, teilte die Polizei mit. Fünf Männer im Alter von 24 bis 52 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht. Einer der Verletzten werde stationär behandelt. Insgesamt seien rund 20 Männer an der Prügelei beteiligt gewesen. Ein Großaufgebot von 45 Beamten habe die Schläger getrennt. "Es flogen auch Stühle", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die Schläger müssten sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Warum die beiden Gruppen aufeinander los gingen, war der Polizei nicht bekannt.