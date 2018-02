Verletzte 79-Jährige stirbt nach Brand in Seniorenheim

09.02.2018 Bad Salzuflen. Nach dem Brand in einem Seniorenheim in Bad Salzuflen mit 20 Verletzten ist eine 79-Jährige im Krankenhaus gestorben. Die Frau erlag ihren schweren Brandverletzungen, wie die Polizei Lippe am Freitag mitteilte. Demnach war am Donnerstag aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer im Zimmer der Bewohnerin ausgebrochen. Die 79-Jährige rettete sich noch schwer verletzt auf ihren Balkon. Ein Rettungshubschrauber flog sie anschließend in eine Spezialklinik. Weitere 19 Menschen erlitten bei dem Feuer eine Rauchgasvergiftung, darunter zehn Bewohner, sechs Angestellte und drei Feuerwehrleute. Sechs Verletzte kamen in Krankenhäuser.