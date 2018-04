Verkehrssünder rast mit 131 km/h durch Bonn

04.04.2018 Bonn. Mit 131 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer in Bonn in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten - bei erlaubten 50 km/h. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zogen die Beamten den Raser am Dienstag bei einer Geschwindigkeitskontrolle aus dem Verkehr. In den kommenden drei Monaten muss der Schnellfahrer jetzt auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Neben dem Fahrverbot brachten ihm die 81 km/h zu viel außerdem 680 Euro Strafgeld und zwei Punkte in Flensburg ein.