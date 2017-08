Verkehrskollaps auf der Autobahn bei Köln

Auf der Autobahn staut es sich an einer Baustelle.

05.08.2017 Köln. Eine Baustelle auf der Autobahn 3 bei Köln hat am Samstag riesige Staus ausgelöst. Rund 15 Kilometer lang war am Mittag die Blechlawine in Richtung Süden, wie Polizei und die Landesstraßenbehörde bestätigten. Grund war eine Baustelle, die bislang zumindest zweispurig passiert werden konnte, jetzt aber nur noch eine Spur übrig lässt. Der WDR berichtete von Verzögerungen bis zu drei Stunden für die Autofahrer, unter denen viele Ferienreisende waren. Größere Unfälle ereigneten sich laut Polizei bei dem nur im Schneckentempo vorwärtskommenden Verkehr aber bis mittags nicht.