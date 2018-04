Verkehr staut sich nach Auffahrunfall mit drei Lkw

30.04.2018 Aachen. Aufgrund eines schweren Lkw-Unfalls auf der Autobahn 4 zwischen Eschweiler-West und Aachen-Zentrum staut sich aktuell der Verkehr in Richtung Aachen auf insgesamt sieben Kilometern Länge. Laut Polizeiangaben war dort am Montagmorgen nur ein Fahrstreifen befahrbar. Etwa 400 Meter vor der Anschlussstelle Aachen-Zentrum waren drei Lkw am Ende eines sich bildenden Staus ineinandergefahren. Die Polizei geht davon aus, dass alle Unfallbeteiligten mit leichten Verletzungen davongekommen sind. Angaben zur weiteren Dauer der Bergungsarbeiten konnte ein Sprecher der Kölner Polizei am Morgen noch nicht machen.