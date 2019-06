Miami, Florida

24.06.2019 Miami. Als ziemlich renitent hat sich eine große Schildkröte in Miami erwiesen: Trotz mehrfach Aufforderung eines Deputy blieb das Tier stur auf einer Landstraße sitzen und behinderte so den Verkehr.

Weil sie den Verkehr auf einer Landstraße mit ihrer langsamen Fortbewegung behindert hatte, ist eine riesige Schildkröte in Florida vom Deputy „verwarnt und festgesetzt“ worden. Die unter Naturschutz stehende Gopher-Schildkröte sei zuvor mehrfach aufgefordert worden, die Straße im County St. John zu verlassen, berichtete der Sender CNN am späten Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf eine Mitteilung des Sheriff-Büros. Das Tier sei schließlich „nach einer Verwarnung“ und einem Selfie mit dem Deputy in die Freiheit entlassen worden.

Auch in Troisdorf hat eine Schildkröte kürzlich für Aufregung gesorgt. Polizisten hatten sie eingefangen und am Rotter See ausgesetzt - fälschlicherweise, wie sich herausstellte: Es war wohl eine Schmuckschildkröte aus Nordamerika. (dpa)