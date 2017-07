Vergewaltigung: Verdächtiger stellt sich und bestreitet Tat

28.07.2017 Velbert. Im Fall einer in Velbert vergewaltigten 68-jährigen Frau hat sich der Verdächtigte gestellt. Der 21 Jahre alte Mann bestreite allerdings die Tat, teilte die Polizei am Freitag mit. Er soll in der vergangenen Woche an der Wohnung der Frau geklingelt, sie sofort angegriffen, brutal misshandelt, vergewaltigt und schwer verletzt haben. Auf die Spur des Mannes war die Polizei durch Bilder aus einer Überwachungskamera gekommen. Darauf war zu sehen, wie er die 68-Jährige auf dem Heimweg vom Einkaufen verfolgte. Nachdem die Polizei die Bilder veröffentlich hatte, stellte sich der 21-Jährige am Donnerstagabend auf einer Polizeiwache. In seiner Vernehmung habe sich der Mann in Widersprüche verwickelt, teilte die Polizei mit.