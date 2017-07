Verfolgungsjagd mit vier Männern: Fahrer unter Drogen

28.07.2017 Neuss. Bei einer Verfolgungsjagd ist die Polizei gleich durch mehrere Städte am Niederrhein gehetzt. Auf der Autobahn 57 bei Neuss sei ein verdächtiger Wagen den Beamten am Donnerstagsmittag aufgefallen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Den Angaben zufolge habe der Fahrer noch vor Beginn einer Fahrzeugkontrolle Gas gegeben und sei geflüchtet. Mehrere Einsatzfahrzeuge, ein Hubschrauber sowie ein Polizeihund nahmen die Verfolgung auf.

Mehrere rote Ampeln habe der Verdächtige missachtet, bevor er in Willich (Kreis Viersen) stehen blieb und die vier Insassen zu Fuß flüchteten, hieß es. "Den Fahrer konnten wir sofort festnehmen", sagte die Polizeisprecherin, "er stand unter Drogeneinfluss". Ein weiterer Insasse konnte einige Stunden später gefasst werden. Nach zwei Männern fahndet die Polizei noch. Aus welchen Gründen die Männer vor der Polizei flüchteten, sei zunächst unklar. Verletzt wurde bei der Verfolgungsfahrt niemand. (dpa)