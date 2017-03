Verfolgungsjagd endet mit Unfall: Mann flüchtet vor Polizei

20.03.2017 Essen. Bei einer Verfolgungsjagd hat ein 25 Jahre alter Autofahrer in Essen einen Unfall verursacht und ist schwer verletzt worden. Auf der Flucht vor der Polizei war der Oberhausener auf einer Kreuzung mit seinem Wagen gegen das Auto eines 77-Jährigen geprallt, nachdem er eine "Rot" zeigende Ampel missachtet hatte. Der 25-Jährige kam in ein Krankenhaus, der Senior blieb unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Verfolgungsjagd hatte begonnen, als die Polizei am Sonntag den jungen Mann wegen seines Wagens und seines auffälligen Fahrstils kontrollieren wollte. Anstatt anzuhalten, gab er Vollgas und raste davon. Am Ende stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte und dass das Auto nicht zugelassen war. Überprüft wird nun auch, ob er Drogen genommen hatte.