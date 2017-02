Comeback eines Covergirls

Washington. Ex-Model Christie Brinkley ist mit 63 Jahren der Star in der Badeanzug-Ausgabe von „Sports Illustrated“. „Wir Frauen kommen nicht mit einem Verfallsdatum“, sagt die dreifache Mutter, die ihre Töchter gleich mit zum Fotoshooting brachte.

Von Dirk Hautkapp, 09.02.2017

Vor einem Vierteljahrhundert meldeten die Hochglanzmagazine das Ende einer bemerkenswerten Karriere. Christie Brinkley, damals 38, legte die Rolle einer der begehrtesten Titelbild-Frauen der Welt ab und betrat den Catwalk ins Private. Obwohl Gene und Glück der beim Schlangestehen vor einem französischen Postamt entdeckten Schönheit noch immer eine beneidenswerte Figur bescherten. „Es ist mir einfach zu anstrengend geworden, den Bauch einzuziehen“, sagte die mit der Kosmetikmarke „Cover Girl“ reich gewordene Frau aus Monroe im US-Bundesstaat Michigan.

Für die am 13. Februar erscheinende neue Bademoden-Ausgabe des amerikanischen Sportmagazins „Sports Illustrated“ (SI), das jährlich auf Papier und digital über 70 Millionen „Leser“ erreicht, machte die dreifache Mutter jetzt eine Ausnahme – mit 63.

Gemeinsam mit ihren Töchtern Alexa Ray Joel (31) aus der Ehe mit dem Musiker Billy Joel und Sailor Brinkley Cook (18) aus der im Gerichtsdrama geendeten Verbindung mit dem Architekten Peter Cook stellte sich das Model auf den karibischen Turks- und Caicos-Inseln vor die Kamera. „Wir Frauen kommen nicht mit einem Verfallsdatum“, sagte Brinkley nach den Aufnahmen. Sie will mit ihrer Aktion, die vor wenigen Jahren noch unvorstellbar war, einen Akzent gegen die in der Modebranche geltende heilige Dreifaltigkeit von Dünnheit, Schönheit und Jugend setzen.

Dass ihre Töchter mitmachen, gibt dem sorgsam ausgeleuchteten Auftritt im Flachwasser eine besondere Note. „Ich habe keinen komplett flachen Bauch und auch keine cellulite-freien Oberschenkel“, sagt Alexa Ray Joel in einem Interview, „und ich habe nicht die Größe und Figur eines Models. Aber das haben Hunderte Millionen schöne Frauen da draußen auch nicht. Na und? Kümmert das wen? Was zählt, ist, wie man sich fühlt. Setzt eure eigenen Standards von Schönheit, innerlich und äußerlich.“ Für Brinkley, die bereits berühmt war, bevor längst pensionierte Modelstars wie Eva Herzigová, Nadja Auermann, Yasmin Le Bon, Stella Tennant, Cindy Crawford oder Elle McPherson ins Geschäft kamen, war das Shooting ein verspätetes Heimspiel. Achtmal wurde sie in „SI“ in Szene gesetzt, zuletzt 2004.

1979, 1980 und 1981 zierte ihr Lächeln die Titelseite der „Swimsuit“-Edition, die dem Verlag jährlich Werbeeinnahmen von über 30 Millionen Dollar einbringt. Allein die Jubiläumsausgabe zum 50. Bestehen vor zwei Jahren wurde fast 800 000 Mal gekauft

Das Hochglanzmagazin war in der Vergangenheit für viele junge Frauen von Kate Upton bis Heidi Klum das Sprungbrett zur Supermodel-Karriere. Feministinnen erkennen in der Körperschau den sterilen Sex-Appeal einer Barbiepuppe. Die Models verkörpern, wie Philologin Barbara Vinken einmal schrieb, „die ewig gleiche, stereotype Schrumpfform von Weiblichkeit“.

2016 brachte die Redaktion mit Ashley Graham zum ersten Mal ein Übergrößen-Model aufs Titelbild. Diesmal werden mit den Gymnastik-Olympia-Goldmedaillen-Gewinnerinnen Simone Biles und Aly Raisman auch zwei Hochleistungssportlerinnen vertreten sein.

Was noch ein Geheimnis ist: Wer erscheint auf dem Titelbild der 53. Ausgabe? Insider gehen davon aus, dass dort zum ersten Mal eine 63 Jahre alte Frau zu sehen sein wird. Christie Brinkley.