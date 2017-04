Verdacht des sexuellen Missbrauchs: Onkel stellt sich

13.04.2017 Hamm/Herford. Rund neun Monate nach ihrem spurlosen Verschwinden sind ein 44-Jähriger und sein vermisster 16-jähriger Neffe aus Ostwestfalen gemeinsam in ihrer Heimat wieder aufgetaucht. Der Onkel war wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauchs des Jugendlichen mit internationalem Haftbefehl gesucht worden. Die beiden waren am Mittwochabend zu einer Polizeiwache in Hamm gekommen.

Der Mann war im Juni 2016 gemeinsam mit seinem damals 15-jährigen Neffen untergetaucht. Ob der Junge freiwillig mit seinem Onkel verschwunden war, ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Hamm nahm den Onkel vorläufig fest. Der Beschuldigte sollte noch im Laufe des Donnerstages einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 16-Jährige wurde nach Rücksprache mit seinen Eltern dem Jugendamt übergeben. (dpa)