Verdacht bestätigt: Frau in Herzogenrath wurde umgebracht

03.12.2017 Herzogenrath. Schrecklicher Fund in idyllischer Umgebung: In einem Park mit See und Bootssteg in Herzogenrath entdecken Jogger die Leiche einer Frau. Einen Tag später ist klar, dass sie umgebracht wurde.

Zwischen einem Waldrand und einem See ist in Herzogenrath bei Aachen die Leiche einer etwa 40-jährigen Frau entdeckt worden. Inzwischen gebe es keinen Zweifel mehr daran, dass sie umgebracht worden sei, sagte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Sonntag auf Anfrage. Die Tote sei inzwischen auch identifiziert. Einzelheiten wollte sie nicht nennen.

Die Frau habe noch nicht lange dort gelegen. Wie sie ums Leben kam, wollten die Ermittler aus taktischen Gründen nicht mitteilen. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten am Sonntag an.

Jogger hatten die Frau am Samstagmorgen entdeckt. Die Leiche habe an einem Gebüsch gelegen, berichtete ein Zeuge vor Ort. Die Feuerwehr sperrte das Gelände am Samstag ab. Über dem Fundort nahe eines Bootsstegs wurde ein Zelt errichtet. Die Spurensicherung war vor Ort. (dpa)