Verdacht auf fahrlässige Tötung: Erzieherin vor Gericht

17.02.2017 Minden. Vor dem Amtsgericht in Minden hat am Freitag ein Prozess um den Tod eines Kleinkinds in einer privaten Kindertagespflege begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Leiterin der Einrichtung in Porta Westfalica vor, ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen zu sein. Sie hat die Frau wegen fahrlässigen Tötung angeklagt. Das 16 Monate alte Kind war im Juni 2015 in einem Maurerkübel ertrunken.

Der Junge hatte sich unbemerkt aus einem Hühnerstall geschlichen, in den die Frau mit insgesamt sechs Kindern gegangen war. Dann stürzte er kopfüber in den Plastikkübel, in dem das Wasser nur wenige Zentimeter hoch stand. Zu Prozessbeginn verlas die Verteidigerin eine Erklärung der Angeklagten. Darin äußerte sie ihr tiefes Mitgefühl mit den Eltern. "Es tut mir so leid", sagte sie in Richtung der Eltern des toten Jungen, die als Nebenkläger auftreten.

Ob das Gericht noch am Freitag ein Urteil fällt, ist offen. (dpa)