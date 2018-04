Verdächtiger weiter flüchtig: Mann am Kiosk erstochen

09.04.2018 Witten. Der Verdächtige, der einen 18-Jährigen in der Nacht zum Sonntag in Witten erstochen haben soll, ist weiter auf der Flucht. Die Männer hatten sich laut Polizeiangaben um eine fehlende Flasche Wodka gestritten. Schließlich habe einer von ihnen ein Messer gezückt und zugestochen. Dabei durchtrennte er seinem Opfer die Halsschlagader. Ein 17-Jähriger wurde von einem Stich leicht verletzt. Details zum mutmaßlichen Täter nannten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmorgen nicht.