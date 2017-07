Verdächtiger nach Leichenfund in Erbacher See festgenommen

26.07.2017 Erbach. Nach dem Fund der Leiche eines 19-Jährigen in einem See bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) hat die Polizei einen 46-Jährigen festgenommen. Er wird verdächtigt, an der Tötung des jungen Albaners aus Steinfurt (Nordrhein-Westfalen) beteiligt gewesen zu sein, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Die Polizei durchsuchte aufgrund der Ermittlungsergebnisse der 30-köpfigen Sonderkommission "See" am Mittwoch Wohnung und Firma des Verdächtigen im Kreis Göppingen und nahm den Landsmann des Getöteten fest. Das Motiv ist den Ermittler zufolge wohl im privaten Umfeld von Täter und Opfer zu suchen. Weil die Durchsuchung am Nachmittag noch lief, konnte die Polizei noch keine Angaben zu beschlagnahmten Beweismitteln machen.