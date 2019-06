13.06.2019 DÜSSELDORF. Mitte Mai wurde in Düsseldorf ein zwei Millionen Euro teurer Ferrari 288 GTO gestohlen. Die Polizei hat nun den mutmaßlichen Dieb ermittelt. Für die Beamten ist dieser kein Unbekannter.

Einen Monat nach dem Diebstahl eines zwei Millionen Euro teuren Ferraris bei Düsseldorf hat die Polizei den mutmaßlichen Dieb ermittelt. Es handele sich um einen einschlägig bekannten 43-jährigen Franzosen, teilte die Polizei am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der Mann sitze bereits hinter Gittern - weil er derzeit in Frankreich in anderer Sache eine Haftstrafe verbüße. Der Ferrari war nach der Tat in einer Garage in Grevenbroich sichergestellt worden. (dpa)