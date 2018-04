Verdächtige nach Brand unter Duisburger Brücke festgenommen

18.04.2018 Duisburg. Zwei Tage nach dem Brand eines Lastwagens unter einer Autobahnbrücke in Duisburg hat die Polizei zwei mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Die 19 und 29 Jahre alten Duisburger seien dringend tatverdächtig, den Lkw am frühen Montagmorgen in Brand gesteckt zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler waren nach Hinweisen von Zeugen auf die Spur der beiden Männer gekommen. Sie sollen voraussichtlich am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Flammen hatten den Angaben zufolge mindestens acht weitere Autos beschädigt und mehrere Millionen Euro Sachschaden verursacht. Der Brand sorgte auch für die Sperrung der A59 vom Autobahnkreuz Duisburg bis Meiderich in Fahrtrichtung Norden. Die Sperrung sorgt im Berufsverkehr für zusätzliche Staus.

Durch das Feuer waren Teile der so genannten Brückenvorspannung beschädigt worden. Experten prüfen derzeit, wie die Brücke repariert werden und ob der Verkehr in diesem Bereich zumindest eingeschränkt wieder freigegeben werden kann. Ergebnisse der Untersuchungen erwartet Straßen.NRW am Donnerstag. (dpa)