Fake-Shops im Internet

05.12.2017 Köln. Besonders in der Vorweihnachtszeit tauchen vermehrt gefälschte Onlineshops im Internet auf. Der Verband der Internetwirtschaft mahnt Verbraucher zur Vorsicht.

Der Verband der Internetwirtschaft warnt vor einer Zunahme an gefälschten Onlineshops in der Vorweihnachtszeit. Sogenannte Fake-Shops seien häufig seriösen Angeboten nachempfunden, erklärte der Verband am Dienstag in Köln. Schon bei leichten Zweifeln sollten Kunden recherchieren, ob ein Anbieter sicher sei.

Fake Shops nutzten oft kopiertes Bildmaterial und gefälschte Gütesiegel aus bekannten Onlineshops, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, hieß es. Die Preise lägen meist deutlich unter dem üblichen Durchschnitt. Vieles deute auf einen Fake-Shop hin, wenn ein Verkäufer ausschließlich Vorkasse oder Auslandsüberweisung als Zahlungsmethode anbietet oder wenn Daten nicht verschlüsselt übertragen werden. Eine verschlüsselte Übertragung ist nach Angaben des Verbands an einem Schloss-Symbol im Browser zu erkennen. (epd)