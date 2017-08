Verband: Notfall wie in Köln "höchste Eskalationsstufe"

01.08.2017 Köln. Die aufwendige Rettung von Dutzenden Menschen aus einer festgefahrenen Seilbahn wie in Köln ist nach Angaben eines Experten ein außergewöhnlicher Vorfall. "Dass man wirklich alle Fahrgäste bergen muss, ist die höchste Eskalationsstufe", sagte Peter Schöttl, Präsident des Verbandes Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS), am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Dass eine Bahn schon mal anhalte, komme vor - vergleichbar mit einem Auto, das rechts ranfahre. Das bedeute aber nicht, dass die Bahn kaputt sei. "Es ist ein reiner Sicherheitsmechanismus, der auch so gewollt ist", sagte Schöttl. Meist gehe es nach zehn Minuten weiter.

In Köln war das am Sonntag nicht möglich. Eine Gondel hatte sich verkeilt, die ganze Seilbahn musste dauerhaft angehalten werden. Höhenretter brachten 65 Fahrgäste in Sicherheit.

Wie es genau zu dem Notfall kommen konnte, ist noch unklar. "Das wird man aber erfahren, weil solche Zwischenfälle an die Seilbahnaufsicht weitergeleitet werden", sagte Schöttl. Diese gebe die Infos dann an andere Betreiber weiter, damit alle aus den Fehlern lernen könnten.

Einen dauerhaften Betriebsstopp der inzwischen 60 Jahre alten Kölner Seilbahn hält der Verbandspräsident für nicht notwendig. "Man kann nicht sagen, dass eine neue Seilbahn weniger oft stehen bleibt als eine alte. Neue Seilbahnen haben viel mehr Elektronik und komplizierte Technik, die manchmal schneller eine Störung meldet", sagte er. Alte Seilbahnen seien dagegen mechanischer und könnten ohne Probleme ein hohes Alter erreichen. (dpa)