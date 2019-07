13.07.2019 Rom. Die Öffnung zweier Gräber auf dem deutschen Friedhof am vergangenen Donnerstag brachte leider kein Ergbnis im Fall der seit Jahrzehnten vermissten Emanuel Orlandi. Nun wurden bislang unbekannte Beinhäuser entdeckt.

Bei der Suche nach den sterblichen Überresten eines vor mehr als 30 Jahren verschwundenen Mädchens sind unter dem Fußboden des deutschen Priesterkollegs am deutschen Friedhof im Vatikan zwei Beinhäuser entdeckt worden. Die unter einer Falltür gelegenen Räume seien umgehend nach ihrer Entdeckung versiegelt worden, um die darin befindlichen Knochen zu untersuchen, teilte Vatikansprecher Alessandro Gisotti am Samstag mit.

Die vatikanische Staatsanwaltschaft ordnete die Öffnung der Beinhäuser und die Untersuchung für den nächsten Samstag an. Sie solle in Anwesenheit eines Gutachters der Familie der verschwundenen Emanuela Orlandi stattfinden. Beinhäuser waren seit dem Mittelalter auf Friedhöfen üblich, um bei der Neubelegung von Gräbern die zuvor ausgegrabenen Gebeine Verstorbener aufzubewahren.

Die Vatikan lässt Gräber auf deutschem Friedhof öffnen aus dem 19. Jahrhundert auf dem deutschen Friedhof im Vatikan hatte am Donnerstag keine Ergebnisse gebracht. Sie war auf Bitten der Familie der Verschwundenen erfolgt, nachdem diese einen anonymen Hinweis erhalten hatte.

Die Tatsache, dass sich weder Knochen noch Urnen in den Gräbern befanden, hatte überdies Spekulationen über den Verbleib der menschlichen Überreste der dort Bestatteten hervorgerufen. Archivrecherchen ergaben daraufhin, dass Bauarbeiten in den 1960er und 1970er Jahren am deutschen Priesterkolleg, das direkt am deutschen Friedhof am Petersdom liegt, auch das gesamte Gräberfeld betrafen. Auf der Suche nach einem Ort, an den die Knochenreste aus den leeren Gräbern gebracht worden sein könnten, stießen die Ermittler laut Vatikansprecher auf die beiden Beinhäuser unter dem Priesterkolleg.

1983 war die damals 15-jährige Emanuela Orlandi vom Musikunterricht nahe der Piazza Navona nicht nach Hause gekommen. Das Verschwinden der Vatikan-Bürgerin war in der Vergangenheit immer wieder Anlass für Verschwörungstheorien bis hin zu der Mutmaßung, sie sei gemeinsam mit einem römischen Mafia-Boss in einer Kirche in der römischen Altstadt begraben worden.

Ihre sterblichen Überreste wurden auch unter dem Boden der Vatikanbotschaft in Rom vermutet, nachdem dort im vergangenen Herbst bei Bauarbeiten Knochen entdeckt worden waren. DNA-Tests indes widerlegten den Verdacht. Die Knochen stammten aus der Antike. (epd)