An der Grundschule abgesetzt

23.12.2017 Speyer. Während das Jahr 2017 sich so langsam seinem Ende neigt, geht es gerade in der Vorweihnachtszeit nicht selten drunter und drüber. Da kann man schon mal den Überblick verlieren.

Es soll ja Eltern geben, die schon früher in die Schulferien ihrer Kinder starten. Das ist zwar illegal, spart aber – so die landläufige Annahme – Geld, Zeit und Nerven. Wie sich jetzt herausgestellt hat, gibt aber auch den umgekehrten Fall: Eltern, die ihre Kinder noch zur Schule bringen, obwohl die Ferien schon längst angefangen haben.

Ein Vater und sein sechs Jahre alter Sohn aus Speyer haben tatsächlich den Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz verpasst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Vater den Jungen am Freitag pflichtbewusst bei der Grundschule abgesetzt und ist dann weitergefahren.

Den Angaben zufolge hatten beide vergessen, dass die Ferien in Rheinland-Pfalz begonnen haben. Eine Passantin wurde auf den hilflos wirkenden Grundschüler aufmerksam, nahm in mit zu sich und verständigte die Polizei. Als die Beamten bei der Frau eintrafen hatte sich der Junge wieder gesammelt und widmete sich seinen Mathematikaufgaben. Der Vater holte den Jungen schließlich wieder ab. (dpa)