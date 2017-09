1230 Marihuanapflanzen in Bad Münstereifel

19.09.2017 Bonn. Wegen des Anbaus von Cannabis im großen Stil muss sich ein 56 Jahre alter Familienvater aus Würselen vor dem Bonner Landgericht verantworten.

Der Angeklagte soll in einer Lagerhalle bei Bad Münstereifel fünf Jahre lang 1230 Marihuanapflanzen bewirtschaftet und insgesamt zehn Mal geerntet haben - mit knapp 300 Kilo Ertrag. Dabei soll der gelernte Handwerksmeister einen Umsatz von knapp einer Million Euro gemacht haben. Am Dienstag, dem ersten Prozesstag, räumte der Mann die Vorwürfe grundsätzlich ein, bestritt aber die Höhe des Gewinns. Der Ernteertrag sei keineswegs so hoch gewesen, denn in der Anfangszeit habe es viele Missernten gegeben.

Der Angeklagte gab an, dass ihn im Jahr 2012 ein "Holländer" gefragt habe, ob er nicht Lust hätte, in seiner Lagerhalle eine Plantage zu betreiben und damit viel Geld zu verdienen. Obwohl er nie etwas mit Rauschgift zu tun gehabt habe, sei er in seiner Not - nach Scheidung und Arbeitslosigkeit - auf das Angebot eingegangen: "Die Kinder sollten es gut haben."

Nachbarn waren wegen des penetranten Rauschgift-Geruchs auf die Plantage aufmerksam geworden. Der Angeklagte wurde observiert und schließlich festgenommen. Seit einem halben Jahr sitzt er in Untersuchungshaft. (dpa)